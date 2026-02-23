РФС в 1,5 раза увеличил поддержку сборных России

Российский футбольный союз пересмотрел план по финансированию национальных сборных.
РФС увеличил поддержку в 1,5 раза – с 400 до 600 миллионов рублей в год.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией BetBoom.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»