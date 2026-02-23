Жену Челестини устроили в ЦСКА

Супруга главного тренера ЦСКА Фабио Челестини теперь работает в клубе. Об этом сообщил генеральный директор Роман Бабаев.

– На фотографиях с тренировочных сборов можно увидеть жену Фабио в экипировке клуба, правильно ли говорить, что она помогает своему мужу в работе?

– Она помогает, великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу.

– Она вошла в тренерский штаб?

– В персонал, который работает вместе с командой. Тренерский штаб все-таки более ограниченное понятие. Она менеджер аналитического отдела – отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций.