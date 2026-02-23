Вердикт УЕФА по Винисиусу и Престианни

Футболист «Бенфики» Джанлука Престианни наказан за поведение в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).
- Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
- После этого игру прервали на 10 минут, поскольку бразилец сообщил судье Франсуа Летексье об акте расизма. Джанлука якобы назвал Винисиуса «обезьяной», однако после игры Престианни отрицал этот факт.
- Ответная игра состоится 25 февраля.
Аргентинец отстранен на один матч за дискриминационное поведение. Престианни пропустит ответную встречу.
Источник: УЕФА