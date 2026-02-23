Вердикт УЕФА по Винисиусу и Престианни

Футболист «Бенфики» Джанлука Престианни наказан за поведение в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.

После этого игру прервали на 10 минут, поскольку бразилец сообщил судье Франсуа Летексье об акте расизма. Джанлука якобы назвал Винисиуса «обезьяной», однако после игры Престианни отрицал этот факт.

Ответная игра состоится 25 февраля.

Аргентинец отстранен на один матч за дискриминационное поведение. Престианни пропустит ответную встречу.