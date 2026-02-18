Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала

В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала

Сегодня, 22:28
1

Появились новые подробности инцидента с расизмом в матче ЛЧ между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).

Специалист по чтению по губам Густаво Мачадо расшифровал, что в ходе скандала говорил Винисиус Жуниор.

Сразу после гола бразилец крикнул «Говори громче, ублюдок!» Затем он спрашивал арбитра про полученное предупреждение: «Почему? Почему вы дали мне карточку? Вы что, издеваетесь надо мной? Почему я? Почему?»

Когда Винисиус начал разговаривать с Джанлукой Престианни, то от него прозвучали фразы «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!»

Услышав в ответ предполагаемое оскорбление, игрок «Реала» снова обратился к рефери: «Судья! Он назвал меня обезьяной! Он назвал меня обезьяной! Я знаю, что он сказал. Я получил желтую карточку, а он нет?! Только я получил желтую».

Источник: A Bola
Лига чемпионов Реал Бенфика Винисиус Престианни Джанлука
andrei-sarap-yandex
1771443612
достал ВИНИСИУС...провокатор думает что весь мир должен стоять перед ним на колени...где 2 жёлтая ????.и так судьи тащат РЕАЛ ...
Ответить
