В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала

Появились новые подробности инцидента с расизмом в матче ЛЧ между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1).

Специалист по чтению по губам Густаво Мачадо расшифровал, что в ходе скандала говорил Винисиус Жуниор.

Сразу после гола бразилец крикнул «Говори громче, ублюдок!» Затем он спрашивал арбитра про полученное предупреждение: «Почему? Почему вы дали мне карточку? Вы что, издеваетесь надо мной? Почему я? Почему?»

Когда Винисиус начал разговаривать с Джанлукой Престианни, то от него прозвучали фразы «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!»

Услышав в ответ предполагаемое оскорбление, игрок «Реала» снова обратился к рефери: «Судья! Он назвал меня обезьяной! Он назвал меня обезьяной! Я знаю, что он сказал. Я получил желтую карточку, а он нет?! Только я получил желтую».