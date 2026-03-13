Арбелоа ответил на вопрос об участии Мбаппе в ответном матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа дал комментарии насчет состояния травмированного Килиана Мбаппе.

«Завтра [в домашнем матче с «Эльче»] его с нами не будет, но я надеюсь, что он сможет поехать в Манчестер.

Посмотрим, как он себя будет чувствовать. Решение примем в воскресенье. Ему с каждым днем ​​становится лучше, восстановление идет именно так, как мы и ожидали», – сказал Арбелоа.