Арбелоа ответил на вопрос об участии Мбаппе в ответном матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа дал комментарии насчет состояния травмированного Килиана Мбаппе.
«Завтра [в домашнем матче с «Эльче»] его с нами не будет, но я надеюсь, что он сможет поехать в Манчестер.
Посмотрим, как он себя будет чувствовать. Решение примем в воскресенье. Ему с каждым днем становится лучше, восстановление идет именно так, как мы и ожидали», – сказал Арбелоа.
- Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
- У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- Ответная игра с «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 17 марта, в 23:00 мск.
Источник: L’Equipe