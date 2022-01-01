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Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа
Испания
17 января 1983 (43), Саламанка
Тренер
Статистика
Новости
Клуб АПЛ объявил о назначении Арбелоа
8 июля
1
Раскрыт новый клуб ушедшего из «Реала» Арбелоа
13 июня
Ушедший из «Реала» Арбелоа провел переговоры с новым клубом
11 июня
2
«Реал» объявил об отставке Арбелоа
9 июня
Тренер «Реала» не явился на пресс-конференцию
24 мая
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
22 мая
Капитан «Реала» не пригласил Арбелоа на прощальный ужин
20 мая
Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»
16 мая
Арбелоа – футболисту «Реала»: «Ты не сыграешь ни минуты, пока я здесь»
16 мая
1
Арбелоа сказал, ставит ли Мбаппе на 4-е место среди нападающих «Реала»
15 мая
2
Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»
15 мая
2
Арбелоа отреагировал на слова Переса о краже у «Реала» 7 чемпионских титулов
13 мая
1
Арбелоа нашел «крота» в раздевалке «Реала»
12 мая
2
«Реал» уже договорился с Моуринью
11 мая
2
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале»
11 мая
Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне
11 мая
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
11 мая
1
Арбелоа двумя словами отреагировал на чемпионство «Барсы», оформленное в Эль Класико
11 мая
Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»
9 мая
1
Видео
Реакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени
9 мая
2
Арбелоа впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени в раздевалке «Реала»
9 мая
2
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
9 мая
1
Стало известно, когда произошел раскол внутри «Реала»
8 мая
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
8 мая
5
Видео
Арбелоа отреагировал на отъезд Мбаппе на отдых с актрисой Экспосито
4 мая
Тренер «Реала» оценил изменения в игре Винисиуса в отсутствие Мбаппе
4 мая
4
Реакция Арбелоа на победу «Реала» перед игрой с «Барселоной»
4 мая
Подробности конфликта Арбелоа и Себальоса в «Реале»
1 мая
Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»
29 апреля
2
Арбелоа назвал игрока, не соответствующего требованиям «Реала»
25 апреля
4
1
2
3
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