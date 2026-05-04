Арбелоа отреагировал на отъезд Мбаппе на отдых с актрисой Экспосито

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об отдыхе нападающего Килиана Мбаппе вместе с актрисой Эстер Экспосито в Италии.

«Травмированные игроки находятся под наблюдением медицинского штаба «Реала», они планируют все и контролируют, нужно им приезжать в Вальдебебас [на клубную базу] или нет. В свободное время каждый делает то, что считает нужным, я в это не вмешиваюсь», – сказал Арбелоа.

Ранее сообщалось, что часть команды осталась недовольна поездкой Мбаппе в Италию, так как считает, что ему следует сосредоточиться на восстановлении после травмы.

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с испанской актрисой и моделью, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщалось в марте.