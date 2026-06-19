Назван самый красивый игрок ЧМ-2026

Российская медиафутболистка Светлана Думич определила самого красивого игрока чемпионата мира-2026.
По мнению Думич, самый красивый футболист чемпионата – Ламин Ямаль из сборной Испании.
- В 1-м туре чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде (0:0) Ямаль вышел на замену во втором тайме.
- В завершившемся сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. В 2025 году он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». За сборную Испании вингер сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Он был одним из ключевых игроков команды на победном Евро-2024.
- В минувшем сезоне «Барселона» и сборная Испании не раз спорили из-за нагрузки на Ямаля. В сентябре главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик заявил, что в сборной «не заботятся об игроках», после того как Ямаль принимал обезболивающие во время международной паузы и вернулся в клуб с травмой паха.
Источник: «Матч ТВ»