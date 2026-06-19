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Назван самый красивый игрок ЧМ-2026

Сегодня, 15:00
14

Российская медиафутболистка Светлана Думич определила самого красивого игрока чемпионата мира-2026.

По мнению Думич, самый красивый футболист чемпионата – Ламин Ямаль из сборной Испании.

  • В 1-м туре чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде (0:0) Ямаль вышел на замену во втором тайме.
  • В завершившемся сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. В 2025 году он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». За сборную Испании вингер сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Он был одним из ключевых игроков команды на победном Евро-2024.
  • В минувшем сезоне «Барселона» и сборная Испании не раз спорили из-за нагрузки на Ямаля. В сентябре главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик заявил, что в сборной «не заботятся об игроках», после того как Ямаль принимал обезболивающие во время международной паузы и вернулся в клуб с травмой паха.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Испания. Примера Барселона Испания Ямаль Ламин
Комментарии (14)
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Fju-2
1781873195
Лет 10 назад одна знакомая сказала, что ей внешне нравится Диего Форлан. Я спросил, неужели он для неё красивее, чем Рибери. И на удивление оказалось, что Рибери ей совсем не нравится.
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Император 1
1781873356
Красота это качество игры или кто-то считает, что эта уродливая обезьяна нормально выглядит?
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Император Бомжей
1781875708
Красота это совсем не объективная оценка! Вон Сильный мозг под мостом собак натягивает, ему в кайф, он считает их красивыми! Кому то нравятся собаки, кому то обезьяны!
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АлексМак
1781875891
совсем она что-ли "с приветом " ?
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sochi-2013
1781879371
Девка прикололась.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781880659
Женщина должна быть красивой,а мужчина должен быть чуть красивей обезьяны(народная мудрость)
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