В «Севилье» сказали, будут ли бороться за Угальде

В «Севилье» заявили, что не планируют подписывать форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«В наших списках нет фамилии Манфреда Угальде на усиление этим летом», – заявили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что агенты предложили костариканского нападающего «Бетису» и «Севилье».