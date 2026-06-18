В «Севилье» сказали, будут ли бороться за Угальде

В «Севилье» заявили, что не планируют подписывать форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
«В наших списках нет фамилии Манфреда Угальде на усиление этим летом», – заявили в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что агенты предложили костариканского нападающего «Бетису» и «Севилье».
- 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
- Он выступает за красно-белых с января 2024 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»