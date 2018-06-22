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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
€ 167 млн
Севилья
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Сайт:
http://www.sevillafc.es
Тренер:
Луис Гарсия Пласа
Состав
Статистика
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Расписание
Таблица
«Депортиво» – «Севилья»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
09:20
Трансляция
«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Севилья» – «Валенсия»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эспаньол» – «Севилья»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
«Севилья» – «Атлетико»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Атлетик» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Атлетик» – «Севилья»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Севилья» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
14 августа
Фото
Вратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов
31 июля
2
Новая информация об отъезде спартаковца Умярова в Европу
4 июля
6
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
3 июля
13
Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»
2 июля
9
Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»
26 июня
5
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
25 июня
4
«Спартак» может включить в сделку по Саласу своего форварда
22 июня
18
Названа сумма, за которую «Севилья» может отпустить Саласа в «Спартак»
22 июня
9
Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»
21 июня
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за испанского защитника
20 июня
24
В «Севилье» сказали, будут ли бороться за Угальде
18 июня
5
Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге
15 июня
36
Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»
3 июня
11
Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову
3 июня
10
Игрок «Спартака» прокомментировал интерес «Севильи»
2 июня
7
Назван испанский клуб, заинтересованный в Умярове
28 мая
11
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
1
2
3
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Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
3
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
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