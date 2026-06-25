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  • «Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде

«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде

Сегодня, 11:16
3

«Спартак» готов рассмотреть продажу нападающего Манфреда Угальде.

Клуб хотел бы выручить с продажи костариканца не менее 13 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляют команды из Европы и мексиканский «Монтеррей».

«Угальде находится в числе игроков, за которыми мы следим в рамках скаутской работы, как и за многими другими футболистами. На данный момент это наблюдение не перешло на какой-либо иной этап, кроме оценки его спортивных качеств, профессионального уровня и человеческих качеств», – рассказал спортивный директор «Монтеррея» Вальтер Эрвити.

Сообщается также, что «Севилья» предложила «Спартаку» обменяь на Угальде своего защитника Кике Саласа. Однако сделка в таком формате маловероятна.

  • 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Мексика. Лига МХ Севилья Спартак Монтеррей Салас Кике Угальде Манфред
Комментарии (3)
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FROLL007
1782378041
Да цена этому попорченному свинарней неликвиду трёшка и то в Базарный день. Гыгыгы
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Томик
1782378977
Хватит уже определяться. Если собрались продавать - продавайте. И покупать уже пора, а не интересоваться. Через месяц уже чемпионат.
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NewLife
1782383967
Главное в заголовке упомянут Спартак, а дальше может быть любая хрень. Откуда помойке Евро-говно-футбол ру знать внутренние дела Спартака.🤐
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