«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде

«Спартак» готов рассмотреть продажу нападающего Манфреда Угальде.

Клуб хотел бы выручить с продажи костариканца не менее 13 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляют команды из Европы и мексиканский «Монтеррей».

«Угальде находится в числе игроков, за которыми мы следим в рамках скаутской работы, как и за многими другими футболистами. На данный момент это наблюдение не перешло на какой-либо иной этап, кроме оценки его спортивных качеств, профессионального уровня и человеческих качеств», – рассказал спортивный директор «Монтеррея» Вальтер Эрвити.

Сообщается также, что «Севилья» предложила «Спартаку» обменяь на Угальде своего защитника Кике Саласа. Однако сделка в таком формате маловероятна.