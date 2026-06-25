«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде

«Спартак» готов рассмотреть продажу нападающего Манфреда Угальде.
Клуб хотел бы выручить с продажи костариканца не менее 13 миллионов евро.
Интерес к игроку проявляют команды из Европы и мексиканский «Монтеррей».
«Угальде находится в числе игроков, за которыми мы следим в рамках скаутской работы, как и за многими другими футболистами. На данный момент это наблюдение не перешло на какой-либо иной этап, кроме оценки его спортивных качеств, профессионального уровня и человеческих качеств», – рассказал спортивный директор «Монтеррея» Вальтер Эрвити.
Сообщается также, что «Севилья» предложила «Спартаку» обменяь на Угальде своего защитника Кике Саласа. Однако сделка в таком формате маловероятна.
- 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»