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  • Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии

Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии

11 августа, 14:08

Нападающий «Университати Клуж» Алибек Алиев отметился забитым мячом и голевым пасом в домашнем матче 3-го тура чемпионата Румынии с «Ботошани».

При счете 0:1 в пользу соперника он реализовал пенальти на 50-й минуте. На 74-й форвард ассистировал Оукассе Менди, который забил победный гол. «Университатя Клуж» победила в матче со счетом 2:1.

Ранее Алиев делал «1+1» в матче 1-го тура с «Фарулом». Также он в этом сезоне отметился голом в Суперкубке Румынии.

Матч 4-го тура, в котором «Университатя Клуж» на минувшей неделе должна была сыграть с «Арджеш Питешти», был перенесен.

  • У 29-летнего уроженца Махачкалы Алиева есть гражданства Швеции и России, он провел 2 матча за юношескую сборную Швеции U18.
  • В 2015–2017 годах Алиев принадлежал ЦСКА, но не играл официальных матчей за основной состав. В 2015-м он провел 7 товарищеских игр за красно-синих.

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Источник: «Бомбардир»
Румыния. Лига I Университатя Клуж Ботошани Алиев Алибек
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