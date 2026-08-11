Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии

Нападающий «Университати Клуж» Алибек Алиев отметился забитым мячом и голевым пасом в домашнем матче 3-го тура чемпионата Румынии с «Ботошани».

При счете 0:1 в пользу соперника он реализовал пенальти на 50-й минуте. На 74-й форвард ассистировал Оукассе Менди, который забил победный гол. «Университатя Клуж» победила в матче со счетом 2:1.

Ранее Алиев делал «1+1» в матче 1-го тура с «Фарулом». Также он в этом сезоне отметился голом в Суперкубке Румынии.

Матч 4-го тура, в котором «Университатя Клуж» на минувшей неделе должна была сыграть с «Арджеш Питешти», был перенесен.