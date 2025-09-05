Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным

Новый форвард «Динамо К» Владислав Блэнуцэ получает угрозы от фанатов украинского клуба.

Радикальным болельщикам стало известно о симпатиях 23-летнего румынского футболиста к президенту России Владимиру Путину и телеведущему Владимиру Соловьеву.

Ранее Блэнуцэ в TikTok репостил видео, в которых выражалось восхищение словами Путина и Соловьева.

Пресс-служба динамовцев опубликовало заявление по этому поводу.

«Соглашение по приобретению Владислава Блэнуцэ было достигнуто в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в «Жирону». В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений в его позиции.

Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он признал ошибки.

Для «Динамо» не существует компромиссов по вопросу отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам. Клуб не воспримет никаких отступлений и немедленно прекратит сотрудничество с любым игроком», – говорится в публикации.

Однако динамовских ультрас объяснения клуба не устроили. Они опубликовали видео с подписью «Ваши извинения в одно место, этому черту в Киеве жизни не будет...» В самом ролике фотография Блэнуцэ используется в качестве мишени для стрельбы.