  • Главная
  • Новости
  • Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным

Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным

5 сентября, 18:55
7

Новый форвард «Динамо К» Владислав Блэнуцэ получает угрозы от фанатов украинского клуба.

Радикальным болельщикам стало известно о симпатиях 23-летнего румынского футболиста к президенту России Владимиру Путину и телеведущему Владимиру Соловьеву.

Ранее Блэнуцэ в TikTok репостил видео, в которых выражалось восхищение словами Путина и Соловьева.

Пресс-служба динамовцев опубликовало заявление по этому поводу.

«Соглашение по приобретению Владислава Блэнуцэ было достигнуто в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в «Жирону». В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений в его позиции.

Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он признал ошибки.

Для «Динамо» не существует компромиссов по вопросу отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам. Клуб не воспримет никаких отступлений и немедленно прекратит сотрудничество с любым игроком», – говорится в публикации.

Однако динамовских ультрас объяснения клуба не устроили. Они опубликовали видео с подписью «Ваши извинения в одно место, этому черту в Киеве жизни не будет...» В самом ролике фотография Блэнуцэ используется в качестве мишени для стрельбы.

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пригожин Женя
1757090690
под дулом автомата проводили?
Ответить
СильныйМозг
1757091356
А что эти ультрас не на фронте? Сыкло.
Ответить
b1rins
1757091530
Зачем купили тогда ? Динамо сами себе проблему устроили.
Ответить
Vratarь
1757095116
Ну, что ж, ждём развитие событий. Либо фанаты бла-бла-бла, либо, если не бла-бла - то санкции от УЕФА (если УЕФА не бла-бла-бла))
Ответить
Айболид
1757096710
динамовские бульбультрас .
Ответить
Dim On
1757097933
Так пусть ТЦК на стадион зайдут, там столько призывников можно нахватать, ну или отхватить
Ответить
5 сентября
7
