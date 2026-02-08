В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка

Футболит львовских «Карпат» Денис Мирошниченко лишен капитанской повязки.

Причина – использование русского языка в общении с партнерами. Он напутствовал команду на товарищеский матч на русском.

«В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед контрольным матчем против шведского ГАИС (0:1), команда выберет нового капитана», – заявили «Карпаты».

Новым капитаном «Карпат» стал молдаванин Владислав Бабогло.