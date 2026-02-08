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  • В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка

В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка

8 февраля, 16:55
16

Футболит львовских «Карпат» Денис Мирошниченко лишен капитанской повязки.

Причина – использование русского языка в общении с партнерами. Он напутствовал команду на товарищеский матч на русском.

«В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед контрольным матчем против шведского ГАИС (0:1), команда выберет нового капитана», – заявили «Карпаты».

Новым капитаном «Карпат» стал молдаванин Владислав Бабогло.

  • 31-летний уроженец Кривого Рога Мирошниченко стоит 500 тысяч евро.
  • Игрок в «Карпатах» с лета 2024 года.
  • Всю карьеру правый латераль проводит на Украине.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Мирошниченко Денис
Комментарии (16)
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порт
1770561371
Раз слушали, значит поняли? Их тоже накажут?
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Plyash
1770562161
Правильно сделали , я бы его вообще на Цугундер отправил . Нечего своим погаными губищами русские слова молвить , не заслужил , а разговаривать на русском языке заслужить надо .
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Красногорск_Фан
1770562718
Интересно, вся команда настучала до единого или кто-то промолчал. Червь стукачества заразителен.
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swot1205
1770564346
а молдаванин писец как наверное на украинском разговаривает...бредятина из страны 404!
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САНЁК17
1770569906
Кокол думал что он один кокол в команде, в итоге большинство игроки оказались коклями кослями
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life85
1770578379
Как бы пародоксально не звучало , но молдованина украинцы только на русском и будут понимать !!!
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Oldtrafford83
1770614234
Нечего нового, типичный фашизм в стране 404!!!
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Psih86
1770844231
99% в стране 404 не знают украинский язык, потому что его тупо не существует. Всю жизнь на Русском и Поляко - деревенском говорили.
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