Сборную Украины по футболу ограбили перед стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции.
Украинские СМИ сообщили, что инцидент произошел в Испании, где команда готовилась к решающим играм квалификации. По этим данным, неизвестные проникли в отель в момент, когда футболистов не было в номерах, и вынесли часы, наличные и другие ценные вещи на сумму в несколько тысяч евро.
- В стыковом матче Украина проиграла Швеции со счетом 1:3 и не вышла на чемпионат мира 2026 года.
- Украины не было на ЧМ с 2006 года. На том турнире украинцы дошли до четвертьфинала под руководством Олега Блохина.
- Украина выступает за продолжение международного бана России.
