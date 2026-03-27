Сборную Украины ограбили в Европе

Сборную Украины по футболу ограбили перед стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Украинские СМИ сообщили, что инцидент произошел в Испании, где команда готовилась к решающим играм квалификации. По этим данным, неизвестные проникли в отель в момент, когда футболистов не было в номерах, и вынесли часы, наличные и другие ценные вещи на сумму в несколько тысяч евро.