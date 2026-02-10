Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем

Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем

Сегодня, 10:20

Президент УАФ Андрей Шевченко опроверг обвинения в бизнес-связях с российским олигархом Романом Абрамовичем.

  • Журналист Игорь Бурбас во время пресс-конференции спросил у Шевченко про MC Peat & Co.
  • Бывший форвард «Челси» вышел из числа учредителей компании 14 ноября 2022 года.

«Это неправда. Вы очень много лжeте. Информация, на которую вы ссылаетесь, не имеет отношения к Абрамовичу. Я был миноритарным, очень маленьким акционером и не принимал никакого участия в работе этой компании. Не понимаю, зачем вы поднимаете эту тему», – сказал Шевченко.

Ранее Шевченко высказался о возможном снятии бана с российских команд.

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Шевченко Андрей Абрамович Роман
