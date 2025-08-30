Введите ваш ник на сайте
Шевченко попал под жесткую критику на Украине

Сегодня, 11:13

Президент украинского «Ингульца» Александр Поворознюк недоволен работой президента УАФ Андрей Шевченко.

«Сборная Украины женская не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели взять. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге нас Россия перегоняет, а ведь она даже не играет.

Павелко украл – окей. Но он хоть не получал зарплаты. А Шевченко получает 3,5 миллиона в месяц. Во время конфликта! Неужели тебе мало? Ну как это не стыдно?» – сказал Поворознюк.

  • Шевченко возглавляет украинский футбол с января 2004 года.
  • Андрей брал «Золотой мяч».
  • Ранее он работал тренером.

Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей
  • Читайте нас: 