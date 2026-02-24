Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак предложил изменение для РПЛ вместо ужесточения лимита

Семак предложил изменение для РПЛ вместо ужесточения лимита

Сегодня, 10:15
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что РПЛ стоит расширить вместо ужесточения лимита на легионеров.

– Вы говорили, что при лимите в пять иностранцев на поле и 10 в заявке про успешное выступление в Лиге чемпионов можно будет забыть. Вы понимаете, для чего это всe делается?

– Нет, не понимаю. Кто придeт вместо легионеров, чьи места из заявки уберут?

– Скорее всего, игроки из Первой лиги.

– Вот! И в большинстве команд речь будет идти не о молодых, а об опытных игроках. Особенно в тех клубах, которые будет решать вопрос о выживании. Если вы хотите увеличить количество россиян в РПЛ на 20 человек, то просто расширьте чемпионат до 18 команд. Эффект будет тот же. Зато мы будем конкурентоспособны в Европе, зато у нас будет хоть какая-то конкуренция внутри команд.

Если вы сейчас разрешите иметь пять легионеров на поле при 10 в заявке, то кто, скажите, будет держать ещe пять легионеров на скамейке? Посмотрите на «Карабах» в Лиге чемпионов, на «Пафос». Их единственный шанс – пригласить легионеров, чтобы иметь шанс на хорошее выступление, а потом заработать хорошие деньги.

– У вас была возможность донести свою позицию до министра спорта Дегтярeва?

– Нет. У нас есть только тренерский совет. На нeм все были согласны, что новый лимит не сделает наш футбол сильнее.

– А если бы была возможность с ним поговорить, какие бы аргументы привели?

– Чтобы приводить аргументы, нужно понимать, зачем это делается. Если мы хотим иметь сильный чемпионат с сильными россиянами, которые будут получать место в составе не за паспорт, а после того, как это место выгрызут, такой лимит нам не нужен.

  • Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Еще по теме:
Семак объяснил, почему не боится смерти
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь» 13
Семак прокомментировал задержание в аэропорту Мюнхена 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Дегтярев Михаил
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Зенит2008
1771921703
А вы думаете Дягтерёв хотел чтобы больше русских играло?Да конечно нет!Он это от балды ляпает.В итоге эти паспортисты будут дорого стоить и тренироваться в край не будут!Если и вводить лимит то 11/12, 11 легионеров и всех можно в старт,за то остальные 12 русских будут жопу рвать чтобы попасть в стартовый состав.В 11 человек за сезон ни один тренер тебе не отыграет.Выиграл конкуренцию---пожалуйста.Например как Глушенков выиграл конкуренцию у Луиса Энрике и таких случаев было бы полно.Только Дягтерёву это нафиг не надо!
Ответить
boris63
1771921831
Семак любитель зулусов и готовые игроки ему нужны здесь и сейчас. А то что у Зенита хорошая академия ему по барабану, и то что ни один молодой игрок из академии не заиграл пока Серёга в команде это вина Семака. Почему то в Армейской академии находят хороших игроков и дают им возможность проявить себя. Для игрока главное, что бы тренер поверил в него, он готов землю грызть. То же самое можно сказать и про Локо.
Ответить
Skull_Boy
1771921980
Терпила научись для начала тренировать
Ответить
vick-north-west
1771922596
Аргументы Богданыча и факты: до 2021 года с примерно таким же лимитом Зенит в Европе ничего не добился, значит дело не в лимите. Тренируй молодежь, надейся что после 2032 года Европа нас примет и ЛЧ пойдет на ура. Пока что Зенит-2 даже в ФНЛ не светится...
Ответить
VVM1964
1771922763
Из двух зол я бы выбрал наименьшее, а это - предложение Семака!) . А как было нельзя оставить, или обязательно надо показать "кипучую деятельность" ?))
Ответить
BRO_football
1771927921
Да у нас и 16 команд на каждый сезон с трудом набирается. Кто-то банкротится и закрывается, у кого-то стадион не готов, у кого-то посреди турнира деньги заканчиваются и т.д. Поэтому расширять РПЛ до 18 команд вообще не вариант. Ничего хорошего это не даст. С другой стороны, до 2022 года с более слабым лимитом на легионеров и большим бюджетом Зенит так и не добился серьёзных успехов в Лиге чемпионов. А сейчас вообще нет еврокубков и не предвидится в ближайшем будущем. Так что пусть Богданыч и боссы Зенита больше вкладываются в свою академию, чем в латиноамериканских легионеров! Целиком и полностью поддерживаю министерство спорта России. Гегемония Зенита закончится. Теперь будет побеждать тот, кто умеет работать с русской молодежью, а не тот у кого много денег на покупку бразильцев.
Ответить
волчарик
1771930488
Я хоть и против лимитов, хочется сегодня поболеть за Буде глимт. В первой игре состав-Хайкин и остальные норвежцы.
Ответить
bashnat013
1771938731
Как в Уфу вернешься вот там будешь про легионеров про лимиты языком чесать!
Ответить
bashnat013
1771939024
Вот глупый человек люди могут и на ливерпуль посмотреть с легионерами ,зачем вообще кому надо на Газпром смотреть да еще не понятно на кого!
Ответить
алдан2014
1771940160
Дегтярёв и не знал до последнего времени кто такой Сергей Семак..министр..трр
Ответить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
10
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
Семак раскрыл свой главный страх
23:23
«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями
22:16
1
Бубнов призвал клубы РПЛ брать пример с «Зенита»
21:45
3
Павлюченко сформулировал ключевую проблему «Спартака»
21:09
2
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Генич отреагировал на информацию, что он самый высокооплачиваемый комментатор России
20:51
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
20:31
15
«Ростов» лишился ключевого спонсора
20:12
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Семак объяснил, почему не боится смерти
19:47
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
ФотоРПЛ отреагировала на готовящийся трансфер Коутиньо
18:39
Фото«Динамо» откроет академию в спартаковском районе
18:35
1
Опытный инсайдер объяснил, как реагировать на новость о Коутиньо в ЦСКА
18:25
1
Фото«Акрон» отправил вингера в аренду в зарубежный клуб
18:08
Губерниев – о российском футболе: «Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»
17:58
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова
17:46
4
ФотоЦСКА может подписать Филиппе Коутиньо
17:30
11
Ткаченко заявил о покупке ЦСКА экс-игрока «Спартака» и «Зенита»
17:07
Генич рассказал, почему перестал дружить с тренером «Спартака»
16:57
18
Ткаченко назвал агента, ставшего «мотором» ЦСКА
16:49
«Она повлияла на уход Медведева»: Гурцкая раскрыл, кто захватил власть в «Зените»
16:29
12
Семак – о словах Бубнова: «Есть люди, которые пишут чушь и ложь»
16:18
15
Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году
16:09
7
Бабаев ответил, есть ли у ЦСКА сторонний инвестор, дающий деньги на трансферы
15:58
1
Сербский журналист – о работе Станковича в «Спартаке»: «С первого дня он был объектом критики»
15:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 