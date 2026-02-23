Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Экс-спартаковец Роман Павлюченко отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

«Андрей Аршавин любит громко говорить. «Спартак» был и всегда будет топ-клубом. Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но «Спартак» – это всегда топ», – сказал Павлюченко.