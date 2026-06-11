«Манчестер Сити» не смог купить игрока «Ноттингем Форест» за 106+16 миллионов

«Ноттингем Форест» отклонил второе предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Эллиоту Андерсону.

«Горожане» были готовы заплатить за хавбека 106 миллионов фунтов плюс 16 миллионов в качестве бонусов.

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис рассчитывает получить за игрока 125 миллионов фунтов без учета бонусов.