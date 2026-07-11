Умер человек, который спас «Челси» от закрытия

Кен Бейтс, бывший владелец «Челси», умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщили лондонцы в соцсетях.
Бейтс приобрел лондонский клуб в 1982 году за символический 1 фунт. На тот момент «Челси» выступал во втором дивизионе и находился в тяжелом финансовом положении с крупными долгами. Новый владелец погасил все задолженности и начал возрождение команды, избавившись от риска закрытия клуба.
- За 21 год под руководством Бейтса «Челси» вернул себе права на стадион «Стэмфорд Бридж», провел модернизацию арены и привлек инвестиции.
- Клуб впервые более чем за 20 лет пробился в Лигу чемпионов и выиграл несколько трофеев.
- Помимо работы с «Челси», Бейтс стоял у истоков создания АПЛ, владел «Лидсом» и принимал участие в строительстве стадиона «Уэмбли».
Источник: «Бомбардир»