Найден еще один двойник Холанда в России

В соцсетях завирусился ролик российской блогерши Анастасии Костромитиной.
Она показала, насколько ее дочь похожа на форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
Видео набрало 56 миллионов просмотров только за первые сутки.
«Мне кажется или моя дочь похожа на звезду?» – написала Костромитина.
В прошлом году активно обсуждалось сходство российской модели Саши Катрич с Холандом.
- Норвегия выбила Бразилию в 1/8 финала, победив со счетом 2:1.
- Холанд оформил дубль, забив на 79-й и 90-й минутах.
- Всего на этом чемпионате мира норвежский форвард отличился 7 раз в 4 матчах.
Источник: «Бомбардир»