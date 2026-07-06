Найден еще один двойник Холанда в России

В соцсетях завирусился ролик российской блогерши Анастасии Костромитиной.

Она показала, насколько ее дочь похожа на форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Видео набрало 56 миллионов просмотров только за первые сутки.

«Мне кажется или моя дочь похожа на звезду?» – написала Костромитина.

В прошлом году активно обсуждалось сходство российской модели Саши Катрич с Холандом.