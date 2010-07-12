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Норвегия
Сборная Норвегии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fotball.no/
Тренер:
Стале Солбаккен
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Холанд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Лучшие игроки ЧМ-2026 по версии The Athletic
16 июля
3
Видео
Холанд с девушкой посетил модный показ в Италии
15 июля
1
Только два игрока забивали головой и обеими ногами на ЧМ-2026
15 июля
6
Шалимов объяснил, почему Холанд не достоин «Золотого мяча»
15 июля
4
Кейн высказался о недопонимании между Тухелем и Беллингемом
15 июля
2
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14 июля
1
Видео
Холанд привез с ЧМ-2026 чучело енота
14 июля
4
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
12 июля
3
Отец Холанда: «Норвегию обокрали»
12 июля
6
Генич выявил «какую-то дичь» в матче ЧМ-2026 Норвегия – Англия
12 июля
7
Губерниев оскорбил арбитров матча ЧМ-2026 Норвегия – Англия
12 июля
10
Семин обвинил Холанда в вылете Норвегии с ЧМ-2026
12 июля
5
Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026
12 июля
7
Видео
Обзор матча Норвегия – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
12 июля
ЧМ-2026. Англия победила Норвегию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря дублю Беллингема
12 июля
5
Видео
Смотрите игру плей-офф ЧМ Норвегия – Англия в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
11 июля
Трансляция
Норвегия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
11 июля
Сменился второй фаворит ЧМ-2026 по версии букмекеров
11 июля
4
Чемпионат мира 2026, 11-12 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11 июля
Холанд оценил шансы Норвегии выиграть ЧМ-2026
10 июля
Чемпионат мира 2026, 10 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
10 июля
Хавбек сборной Англии может пропустить игру 1/4 финала ЧМ-2026 из-за вируса
10 июля
3
Где смотреть матч Норвегия – Англия: во сколько прямая трансляция 12 июля 2026
10 июля
Норвегия – Англия: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026
10 июля
Бывший тренер сборной России: «Месси – величайший из всех»
9 июля
8
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2
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5
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