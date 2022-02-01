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    Расписание матчей сборной Норвегии по футболу

    Сайт http://www.fotball.no/
    Стадион Уллеваал
    Тренер Стале Солбаккен
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    1 тур
    		25 марта, суббота 22:45 Испания Норвегия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    2 тур
    		28 марта, вторник 19:00 Грузия Норвегия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    3 тур
    		17 июня, суббота 19:00 Норвегия Шотландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    4 тур
    		20 июня, вторник 21:45 Норвегия Кипр
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    6 тур
    		11 сентября, понедельник 21:45 Норвегия Грузия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    7 тур
    		12 октября, четверг 21:45 Кипр Норвегия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    8 тур
    		15 октября, воскресенье 21:45 Норвегия Испания
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    10 тур
    		19 ноября, воскресенье 22:45 Шотландия Норвегия
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