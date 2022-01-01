Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига наций
Команды
Норвегия
Состав
Состав сборной Норвегии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fotball.no/
Тренер:
Стале Солбаккен
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Нюланд Э.
РБ Лейпциг
Вра
36
€ 0.8 млн
5
Вольфе Д.
Гамбург
Защ
24
€ 8 млн
17
Хеггем Т.
Болонья
Защ
27
€ 13 млн
3
Айер К.
Брентфорд
Защ
28
€ 18 млн
26
Рюэрсон Ю.
Боруссия Д
Защ
28
€ 25 млн
8
Берге С.
Фулхэм
Пол
28
€ 25 млн
6
Берг П.
Буде-Глимт
Пол
28
€ 8 млн
10
Эдегор М.
Арсенал
Пол
27
€ 65 млн
21
Шельдеруп А.
Бенфика
Нап
22
€ 30 млн
7
Серлот А.
Атлетико
Нап
30
€ 18 млн
9
Холанд Э.
Манчестер Сити
Нап
26
€ 200 млн
12
Тангвик С.
Гамбург
Вра
23
€ 3 млн
13
Селвик Э.
Брест
Вра
29
€ 1.5 млн
15
Бьоркан Ф.
Буде-Глимт
Защ
28
€ 3.5 млн
24
Лангас С.
Дерби Каунти
Защ
25
€ 4 млн
4
Эстигард Л.
Дженоа
Защ
26
€ 13 млн
25
Фальшенер Х.
Викинг
Защ
23
€ 6 млн
16
Хольмгрен-Педерсен М.
Олимпиакос
Защ
26
€ 3.5 млн
14
Эушнес Ф.
Бенфика
Пол
30
€ 15 млн
2
Торсбю М.
Кремонезе
Пол
30
€ 2.8 млн
18
Торстведт К.
Сассуоло
Пол
27
€ 12 млн
19
Осгор Т.
Рейнджерс
Пол
24
€ 2.8 млн
20
Нуса А.
РБ Лейпциг
Нап
21
€ 32 млн
23
Хеуге Й.
Буде-Глимт
Пол
26
€ 12 млн
22
Бобб О.
Фулхэм
Нап
23
€ 28 млн
11
Ларсен Й.
Кристал Пэлас
Нап
26
€ 40 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
Главные новости
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
1
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
10
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+