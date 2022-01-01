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Бундеслига 2026/2027
Команды
Гамбург
€ 142 млн
Гамбург
Гамбург
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Фолькспаркштадион
Сайт:
http://www.hsv.de/
Тренер:
Мерлин Польцин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«РБ Лейпциг» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«РБ Лейпциг» – «Гамбург»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Гамбург» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Гамбург» – «Майнц»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
5 сентября
Фото
«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Трансляция
«Боруссия Д» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Боруссия Д» – «Гамбург»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Фото
«Тоттенхэм» продал защитника за 50 миллионов
14 июля
Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal
29 мая
1
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
«Байер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Байер» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.10
15 мая
Трансляция
«Гамбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Гамбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.76
9 мая
«Барселоне» предложили 60-миллионного защитника
9 мая
Трансляция
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«Гамбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Гамбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.82
24 апреля
Трансляция
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
«Вердер» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
17 апреля
Трансляция
«Штутгарт» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Штутгарт» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.98
11 апреля
«Гамбург» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Гамбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
3 апреля
Трансляция
«Боруссия» Дортмунд – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Боруссия» Д – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.9
20 марта
«Гамбург» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.12
13 марта
Трансляция
«Вольфсбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Вольфсбург» – «Гамбург»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.7
6 марта
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