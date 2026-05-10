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  • «Гамбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Гамбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 15:20
Гамбург
10.05.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Фрайбург
14' Б. Джатта 64' Л. Вушкович 67' F. Balde
16' И. Матанович 87' И. Матанович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Otto Stange
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
37
Louis Lemke
ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
7
Филип Отеле
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
19
F. Balde
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
2-5-1-2
1
Фернандес
44
Вушкович
17
Омари
33
Капалдо
11
Гренбек
6
Локонга
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
18
Джатта
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
43
Огбус
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
44
Вушкович
43
43
44
Вушкович
20
Виейра
37
37
20
Виейра
19
9
Филипп
9
Филипп
19
18
Джатта
19
19
18
Джатта
6
Локонга
15
Поульсен
15
Поульсен
6
Локонга
19
Бесте
33
Макенго
33
Макенго
19
Бесте
43
Огбус
3
Линхарт
3
Линхарт
43
Огбус
28
Гинтер
5
Юнг
5
Юнг
28
Гинтер
44
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
44
Манзамби
17
Кюблер
7
Шерхант
7
Шерхант
17
Кюблер
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
12
Сандер Тангвик
ВР
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
7
Филип Отеле
ЛВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
7
Филип Отеле
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Юлиан Шустер
Гамбург
Точно не сыграют
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Миро Мухайм
ЛЗ
Роберт Глатцель
ЦФ
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Юито Сузуки
АП
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
429
481
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.76
-1.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Фрайбурга», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург»«Фрайбург»

«Гамбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Гамбург
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