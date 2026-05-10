10.05.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Гамбург
Гамбург
2-5-1-2
1
Фернандес
44
Вушкович
17
Омари
33
Капалдо
11
Гренбек
6
Локонга
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
18
Джатта
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
43
Огбус
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
44
Вушкович
43
43
44
Вушкович
20
Виейра
37
37
20
Виейра
19
9
Филипп
9
Филипп
19
18
Джатта
19
19
18
Джатта
6
Локонга
15
Поульсен
15
Поульсен
6
Локонга
19
Бесте
33
Макенго
33
Макенго
19
Бесте
43
Огбус
3
Линхарт
3
Линхарт
43
Огбус
28
Гинтер
5
Юнг
5
Юнг
28
Гинтер
44
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
44
Манзамби
17
Кюблер
7
Шерхант
7
Шерхант
17
Кюблер
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
12
Сандер Тангвик
ВР
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
7
Филип Отеле
ЛВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
7
Филип Отеле
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Юлиан Шустер
Гамбург
Точно не сыграют
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
429
481
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-1.76
-1.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Фрайбурга», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Фрайбург»
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Источник: «Бомбардир»