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Команды
Фрайбург
Маттиас Гинтер
€ 5 млн
Маттиас Гинтер
Фрайбург
19 января 1994 (32)
#28 | Защитник
187 см | 70 кг
Германия
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Символическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Фото
«Фрайбург» объявил о переходе Гинтера. Им интересовались «Бавария», «Барса» и «Интер»
2022.05.04 17:23
«Бавария» предложила Гинтеру контракт на четыре года
2022.01.26 11:55
«Интер» готов платить Гинтеру 3 миллиона в год
2021.12.31 10:28
«Бавария» интересуется Гинтером. Сам немец хочет перейти в «Интер»
2021.12.30 13:37
«Интер» – главный претендент на Гинтера
2021.12.29 21:20
«Барселона», «Бавария», «Интер» заинтересованы в Гинтере из «Боруссии» М
2021.12.29 07:58
Фото
«Я решил не продлевать контракт с «Боруссией». Гинтер станет свободным агентом в июне
2021.12.29 00:38
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются Гинтером
2021.07.19 20:51
1
Защитник сборной Германии Гинтер может перейти в «Барселону» или «Тоттенхэм»
2021.06.18 14:50
1
Нойер, Кроос, Вернер и еще шесть футболистов претендуют на звание игрока года в Германии
2020.12.26 09:53
1
TeamTalk: Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» Брандта и Гинтера
2019.03.07 09:21
Гинтер, Горецка, Вернер – в основе Германии на матч с Францией; Ареоля, Погба, Гризманн сыграют у гостей
2018.09.06 20:58
Гинтер: «Футболисты получают слишком много. При этом мы не делаем чего-то важного для общества»
2018.03.26 00:39
10
Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Гинтер может продолжить карьеру в «Ювентусе»
2018.03.20 13:59
Гинтер перешел в Менхенгладбах по совету Лева
2017.07.05 07:16
1
Фото
Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Гинтера
2017.07.04 16:40
2
Гинтер уверен, что у немецкого футбола прекрасное будущее
2017.07.03 06:04
2
Гинтер может сменить дортмундскую «Боруссию» на менхенгладбахскую
2017.07.02 07:07
Гинтер хотел завершить карьеру после взрывов у автобуса «Боруссии»
2017.06.22 08:45
2
Гинтер будет зарабатывать в «Тоттенхэме» 3,5 миллиона
2017.06.12 08:16
Рио-2016. Неймар не помог Бразилии выиграть у Южной Африки, Германия сыграла вничью с Мексикой
2016.08.05 01:54
2
Гинтер попал с сферу интересов «Вольфсбурга»
2016.07.17 06:33
Гинтер: «Надеемся, что Обамеянг и Гюндоган не покинут команду»
2016.01.06 08:37
Дзюба вошел в десятку игроков для английской Премьер-лиги
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