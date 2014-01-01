«Фрайбург» объявил о переходе Гинтера. Им интересовались «Бавария», «Барса» и «Интер»

Защитник Маттиас Гинтер подписал контракт с «Фрайбургом».

28-летний футболист перейдет в «Фрайбург» из «Боруссии» М летом на правах свободного агента. Условия контракта не разглашаются.

Сообщалось, что футболистом интересуются «Бавария», «Барселона» и «Интер».

Гинтер начинал карьеру во «Фрайбурге».

Он выиграл ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

«Фрайбург» идет на 4-м месте в Бундеслиге.

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