Символическая сборная сезона Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2025/26.
4 из 11 игроков представляют «Астон Виллу» – победителя турнира.
Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
Защитники: Виктор Гомес («Брага»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Морато («Ноттингем Форест»), Оскар Мингеса («Сельта»);
Полузащитники: Джон МакГинн («Астон Вилла»), Максимилиан Эггештайн («Фрайбург»), Морган Роджерс («Астон Вилла»);
Нападающие: Антони («Бетис»), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»).
