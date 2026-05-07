Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»

Команда Унаи Эмери снова пробилась в финал Лиги Европы.
После неожиданного поражения в первом матче «Астон Вилла» дома разнесла «Ноттингем Форест» – 4:0.
В другом полуфинале «Фрайбург» обыграл «Брагу» со счетом 3:1 и тоже прошел дальше по сумме двух встреч.
Лига Европы. 1/2 финала
Астон Вилла - Ноттингем Форест - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - О. Уоткинс, 36; 2:0 - Э. Буэндия, 58 (с пенальти); 3:0 - Д. МакГинн, 77; 4:0 - Д. МакГинн, 80.
Фрайбург - Брага - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Л. Кюблер, 19; 2:0 - Й. Манзамби, 41; 3:0 - Л. Кюблер, 72; 3:1 - П. Виктор, 79.
Удаления: нет - М. Доржель, 6.
