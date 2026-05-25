  • Известны 12 из 13 участников общего этапа Лиги Европы-2026/27 и 5 клубов топ-лиг, попавших в Лигу конференций

Известны 12 из 13 участников общего этапа Лиги Европы-2026/27 и 5 клубов топ-лиг, попавших в Лигу конференций

Сегодня, 14:10

По итогам матчей национальных чемпионатов и кубков, прошедших в выходные, определились 12 клубов, которые гарантированно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27.

Ими стали: «Борнмут», «Сандерленд», «Милан», «Ювентус», «Реал Сосьедад», «Сельта», «Хоффенхайм», «Байер», «Марсель», «Ренн», «АЗ Алкмаар», «Торреенсе».

  • 13-м участником, напрямую попавшим в общий этап, будет победитель финала Лиги конференций – «Райо Вальекано» или «Кристал Пэлас».
  • Остальные участники общего этапа будут опредены по итогам отбора.

Также определились 5 клубов топ-лиг, попавших в 4-й отборочный раунд Лиги конференций. Это «Брайтон», «Аталанта», «Хетафе», «Фрайбург» и «Монако».

Источник: «Бомбардир»
