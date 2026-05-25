Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прояснил, останется ли он в красноярском клубе.

«Да, я остаюсь в «Енисее» на следующий сезон. У меня и был контракт по сути на полтора года. Мы уже всe распланировали.

Какие цели на сезон? Определeнные цели мы ставим. У Красноярского края достаточно высокий потенциал. Можно и нужно поднять уровень футбола.

Надеюсь, подогреем интерес, но нужны вливания. Надеюсь, власти и инвесторы начнут больше взаимодействовать, чтобы поднять уровень и поставить задачи.

РПЛ? Потенциал есть», – заявил Ташуев.