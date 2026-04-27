Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»

Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»

Сегодня, 00:15
1

Определилась вторая команда, которая точно покинет Первую лигу по итогам сезона. Это «Чайка».

«Чайка» потеряла математические шансы на сохранение прописки.

На текущий момент команда Дмитрия Комбарова имеет за плечами 22 очка – в общей сложности они уступили своим соперникам 19 раз.

Мы будем скучать», – написала Первая лига.

  • Комбаров в качестве игрока брал РПЛ со «Спартаком».
  • «Чайка» в этом сезоне переехала из Ростовской области в Подольск.
  • Команда провела в Первой лиге два сезона подряд и возвращается во Вторую.
  • Ранее из Первой лиги досрочно вылетел саратовский «Сокол». Команду тренирует бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев.
  • Лидирует в Первой лиге воронежский «Факел».

Еще по теме:
Удаление экс-спартаковца не помешало «Уралу» победить «Челябинск»
Определилась первая команда, вылетевшая из Первой лиги 1
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова 5
Источник: телеграм-канал Первой лиги
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Чайка Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1777259954
Да, не очень хорошая строчка в резюме у Димы появится: "Под моим руководством клуб вылетел из лучшей лиги Земли..". Видимо это не его.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», отставка-фантом в РПЛ, «Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке и другие новости
00:59
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
00:23
2
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
6
Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота
Вчера, 23:30
18
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
15
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
6
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
10
Все новости
Все новости
Определились 3 клуба, которые финишируют в топ-4 ФНЛ
00:31
Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»
00:15
1
Удаление экс-спартаковца не помешало «Уралу» победить «Челябинск»
Вчера, 14:07
Определилась первая команда, вылетевшая из Первой лиги
22 апреля
1
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова
18 апреля
5
27-летнему экс-игроку «Шинника» ампутировали ногу
18 апреля
3
ВидеоТашуеву преподнесли странный подарок на пресс-конференции
17 апреля
1
ФотоГубернатор опубликовал макет нового стадиона «Факела»
16 апреля
8
Клуб Первой лиги уволил главного тренера через 2,5 месяца после назначения
14 апреля
Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии
14 апреля
Ташуев описал себя тремя словами
11 апреля
3
Бакаев рассматривает «Реал» и «Барселону»: «Мне нравится их футбольчик»
10 апреля
Новый стадион «Торпедо» могут назвать ареной «Яндекса»
8 апреля
1
У клуба Первой лиги возникли проблемы с бюджетом
8 апреля
1
Известный комментатор покинул «Матч ТВ»
4 апреля
11
«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности
3 апреля
3
Стало известно, где будет играть еще один московский клуб при выходе в РПЛ
3 апреля
5
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
Экспресс на матчи 3 апреля: «ПСЖ» и «Челябинск» победят, «Райо» обменяется голами с «Эльче»
2 апреля
Экс-гендиректор «Локомотива» нашел работу в другом московском клубе
1 апреля
«Торпедо» объявило об уходе экс-защитника «Рубина»
31 марта
1
Березуцкий сказал, кто решит вопрос о его будущем в «Урале»
30 марта
Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого
29 марта
Березуцкий высказался о возможном увольнении из «Урала» спустя 3 месяца
29 марта
Березуцкого могут уволить из «Урала» спустя 3 месяца
29 марта
10
Испанский тренер «Родины» – о выборе России: «Моя жена говорила, что я сумасшедший, но теперь она тоже любит страну»
28 марта
У Юрана есть престижный вариант в Первой лиге
25 марта
5
Мать игрока «Урала-2», подозреваемого в убийстве, рассказала, как мошенники могли обмануть футболиста
24 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 