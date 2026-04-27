Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»

Определилась вторая команда, которая точно покинет Первую лигу по итогам сезона. Это «Чайка».
«Чайка» потеряла математические шансы на сохранение прописки.
На текущий момент команда Дмитрия Комбарова имеет за плечами 22 очка – в общей сложности они уступили своим соперникам 19 раз.
Мы будем скучать», – написала Первая лига.
- Комбаров в качестве игрока брал РПЛ со «Спартаком».
- «Чайка» в этом сезоне переехала из Ростовской области в Подольск.
- Команда провела в Первой лиге два сезона подряд и возвращается во Вторую.
- Ранее из Первой лиги досрочно вылетел саратовский «Сокол». Команду тренирует бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев.
- Лидирует в Первой лиге воронежский «Факел».
Источник: телеграм-канал Первой лиги