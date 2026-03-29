Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого

Григорий Иванов, президент «Урала», дал понять, что клуб пока не увольняет главного тренера Василия Березуцкого.

«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий – очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», – сказал Иванов.