Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого

Григорий Иванов, президент «Урала», дал понять, что клуб пока не увольняет главного тренера Василия Березуцкого.
«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий – очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», – сказал Иванов.
- «Урал» проиграл «Родине» в 26-м туре Первой лиги (1:3).
- После 26 матчей екатеринбургская команда набрала 45 очков и заняла третье место в таблице.
- «Родина» после 26 встреч набрала 49 очков и идет второй. «Факел» лидирует и набрал 53 очка после 25 игр.
