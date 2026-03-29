  • Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого

Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого

29 марта, 23:27

Григорий Иванов, президент «Урала», дал понять, что клуб пока не увольняет главного тренера Василия Березуцкого.

«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий – очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», – сказал Иванов.

  • «Урал» проиграл «Родине» в 26-м туре Первой лиги (1:3).
  • После 26 матчей екатеринбургская команда набрала 45 очков и заняла третье место в таблице.
  • «Родина» после 26 встреч набрала 49 очков и идет второй. «Факел» лидирует и набрал 53 очка после 25 игр.

Еще по теме:
«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности 3
«Крылья Советов» могут подписать игрока «Торпедо» на замену Сутормину
Василий Березуцкий двумя словами описал карьеру Вагнера Лава
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий Иванов Григорий
Главные новости
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
1
Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота
Вчера, 23:30
3
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
24
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
2
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
9
«Црвена Звезда» со Станковичем выиграла чемпионат Сербии
Вчера, 21:37
6
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
Вчера, 21:27
77
Все новости
Все новости
Удаление экс-спартаковца не помешало «Уралу» победить «Челябинск»
Вчера, 14:07
Определилась первая команда, вылетевшая из Первой лиги
22 апреля
1
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова
18 апреля
5
27-летнему экс-игроку «Шинника» ампутировали ногу
18 апреля
3
ВидеоТашуеву преподнесли странный подарок на пресс-конференции
17 апреля
1
ФотоГубернатор опубликовал макет нового стадиона «Факела»
16 апреля
8
Клуб Первой лиги уволил главного тренера через 2,5 месяца после назначения
14 апреля
Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии
14 апреля
Ташуев описал себя тремя словами
11 апреля
3
Бакаев рассматривает «Реал» и «Барселону»: «Мне нравится их футбольчик»
10 апреля
Новый стадион «Торпедо» могут назвать ареной «Яндекса»
8 апреля
1
У клуба Первой лиги возникли проблемы с бюджетом
8 апреля
1
Известный комментатор покинул «Матч ТВ»
4 апреля
11
«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности
3 апреля
3
Стало известно, где будет играть еще один московский клуб при выходе в РПЛ
3 апреля
5
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
Экспресс на матчи 3 апреля: «ПСЖ» и «Челябинск» победят, «Райо» обменяется голами с «Эльче»
2 апреля
Экс-гендиректор «Локомотива» нашел работу в другом московском клубе
1 апреля
«Торпедо» объявило об уходе экс-защитника «Рубина»
31 марта
1
Березуцкий сказал, кто решит вопрос о его будущем в «Урале»
30 марта
Президент «Урала» обозначил, ждать ли отставку Березуцкого
29 марта
Березуцкий высказался о возможном увольнении из «Урала» спустя 3 месяца
29 марта
Березуцкого могут уволить из «Урала» спустя 3 месяца
29 марта
10
Испанский тренер «Родины» – о выборе России: «Моя жена говорила, что я сумасшедший, но теперь она тоже любит страну»
28 марта
У Юрана есть престижный вариант в Первой лиге
25 марта
5
Мать игрока «Урала-2», подозреваемого в убийстве, рассказала, как мошенники могли обмануть футболиста
24 марта
Врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум людям
22 марта
Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока
21 марта
1
Все новости
