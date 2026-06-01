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«Торпедо» отказалось от двух российских игроков

1 июня, 09:42
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«Торпедо» договорилось о расторжении контрактов с центральным защитником Кириллом Гоцуком и полузащитником Арсеном Ревазовым.

33-летний Гоцук играл за москвичей с января 2026 года и был капитаном команды. В 12 матчах за черно-белых Гоцук отметился 1 ассистом.

«Благодарим Кирилла за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу в играх и желаем удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении клуба.

Ревазов переходил в «Торпедо» из «Краснодара» в январе 2026 года и не провeл официальных матчей за москвичей.

«Арсен, удачи в новом клубе!» – говорится в сообщении черно-белых.

  • «Торпедо» в минувшем сезоне заняло 9-е место в Первой лиге.
  • По окончании сезона новым главным тренером команды стал Александр Сторожук, сменивший на этом посту Олега Кононова.
  • Также с поста спортивного директора «Торпедо» недавно был уволен Ари.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Трансферы Торпедо Гоцук Кирилл Ревазов Арсен
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