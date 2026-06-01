«Торпедо» отказалось от двух российских игроков

«Торпедо» договорилось о расторжении контрактов с центральным защитником Кириллом Гоцуком и полузащитником Арсеном Ревазовым.
33-летний Гоцук играл за москвичей с января 2026 года и был капитаном команды. В 12 матчах за черно-белых Гоцук отметился 1 ассистом.
«Благодарим Кирилла за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу в играх и желаем удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении клуба.
Ревазов переходил в «Торпедо» из «Краснодара» в январе 2026 года и не провeл официальных матчей за москвичей.
«Арсен, удачи в новом клубе!» – говорится в сообщении черно-белых.
- «Торпедо» в минувшем сезоне заняло 9-е место в Первой лиге.
- По окончании сезона новым главным тренером команды стал Александр Сторожук, сменивший на этом посту Олега Кононова.
- Также с поста спортивного директора «Торпедо» недавно был уволен Ари.
Источник: официальный сайт «Торпедо»