«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»

«Нижний Новгород» заключил контракты на 3 года с защитником Артемом Крутовских, ранее принадлжевшем «Спартаку», и вратарем Семеном Фадеевым.

«Парни, приветствуем вас в городе двух «Н»! Желаем успешно провести ближайший сезон!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.

Оба сразу же отправились в аренду в «Текстильщик» и оказались среди 23 футболистов, которых клуб из Иванова подписал за 3 дня.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» может выкупить у «Спартака» полузащитника Данила Пруцева за 6,5 миллиона евро, чтобы отдать его в аренду в «Локомотив» в обмен на вратаря Даниила Веселова.

19-летний Крутовских в прошлом сезоне выступал за «Чайку» на правах аренды. В 30 играх он отметился 1 ассистом.

21-летний Фадеев тоже выступал за «Чайку» в прошлом сезоне, а до этого принадлежал «Спартаку».