«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»

«Нижний Новгород» заключил контракты на 3 года с защитником Артемом Крутовских, ранее принадлжевшем «Спартаку», и вратарем Семеном Фадеевым.
«Парни, приветствуем вас в городе двух «Н»! Желаем успешно провести ближайший сезон!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.
Оба сразу же отправились в аренду в «Текстильщик» и оказались среди 23 футболистов, которых клуб из Иванова подписал за 3 дня.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» может выкупить у «Спартака» полузащитника Данила Пруцева за 6,5 миллиона евро, чтобы отдать его в аренду в «Локомотив» в обмен на вратаря Даниила Веселова.
- 19-летний Крутовских в прошлом сезоне выступал за «Чайку» на правах аренды. В 30 играх он отметился 1 ассистом.
- 21-летний Фадеев тоже выступал за «Чайку» в прошлом сезоне, а до этого принадлежал «Спартаку».
- «Нижний Новгород» за последние дни совершил еще несколько трансферов. Клуб расторг контракт с 23-летним колумбийским защитником Хуаном Кастильо, отправил на сезон 21-летнего нападающего Матвея Урванцева на правах аренды без права выкупа в «Челябинск».
- Также «Нижний Новгород» подписал двух игроков «Чайки», снявшейся со Второй лиги. С 22-летним вингером Николаем Ищенко, бывшим в этом году в аренде в «Торпедо», подписано соглашение на 3 года. На такой же срок заключил контракт 23-летний полузащитник Артем Соколов. Кроме того, нижегородцы продлили контракт с 24-летним защитником Виктором Александровым.
Источник: официальный сайт «Пари НН»