4-й клуб за месяц снялся со Второй лиги

«Чайка» не выступит в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги в предстоящем сезоне.

Команду из Песчанокопского Ростовской области заменит «Родина-2», которая должна была вылететь в группу «Серебро» по итогам 2-го этапа минувшего сезона.

В июне отказались от выступлений во Второй лиге «Черноморец», ПСК и «Кубань». После этого в Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах

Владелец «Чайки» опубликовал письмо о будущем клуба.

«Дорогие болельщики, друзья, воспитанники академии, родители наших юных футболистов и все, кому небезразлична судьба футбольного клуба «Чайка». Сегодня я хочу поговорить не о прошлом, а о будущем.

За 11 лет вместе с вами мы прошли большой путь. Мы создали профессиональный клуб практически с нуля, построили современную академию, воспитали десятки талантливых футболистов и доказали, что даже небольшой клуб способен добиваться серьезных результатов благодаря труду, дисциплине и вере в свое дело.

Все эти годы «Чайка» развивалась благодаря моему личному финансированию. Я никогда не говорил об этом публично, потому что считал, что главное – не слова, а результат. Моей задачей всегда было развитие клуба, создание условий для детей и молодых футболистов, а также формирование команды, которой могли бы гордиться наши болельщики.

Сегодня наступает новый этап. Мы приняли непростое, но осознанное решение сосредоточить основные усилия на развитии молодых игроков и академии.

Именно поэтому в ближайшие годы главным приоритетом клуба станет профессиональная команда, сформированная вокруг наших воспитанников. Она будет выступать на профессиональном уровне и станет следующей ступенью для талантливых ребят, мечтающих попасть в большой футбол.

Иногда, чтобы сделать два уверенных шага вперед, необходимо сделать один шаг назад. Мы воспринимаем этот период именно так – как возможность укрепить фундамент клуба, создать более устойчивую модель развития и выстроить систему, которая будет приносить результат не один сезон, а многие годы.

Я убежден, что современный футбольный клуб не должен зависеть только от одного человека. На протяжении всех этих лет я с полной отдачей финансировал развитие клуба, потому что верил и продолжаю верить в этот проект. Но сегодня пришло время сделать следующий шаг – построить устойчивую модель, в которой у клуба появятся новые партнеры, спонсоры, собственные источники дохода и еще больше возможностей для развития.

Мы не отказываемся от амбиций. Наоборот, мы хотим, чтобы наши будущие победы были построены на прочном фундаменте. Именно поэтому сегодня мы делаем ставку на самое ценное, что есть у клуба, – наших детей, нашу академию и собственных воспитанников.

Я мечтаю, чтобы через несколько лет основу первой команды составляли футболисты, выросшие именно в системе «Чайки». Чтобы каждый мальчишка, приходящий в нашу академию, понимал: перед ним открыт настоящий путь – от детской команды до профессионального футбола.

Мы продолжим инвестировать в академию, в тренеров, в инфраструктуру и в создание лучших условий для развития молодых игроков. Потому что именно они – будущее клуба.

Я хочу, чтобы каждый болельщик понимал: мы не заканчиваем историю «Чайки». Мы начинаем ее новую главу. Главу, в которой главным достижением станет не только турнирная таблица, но и создание сильной футбольной системы, способной воспитывать игроков, объединять людей и делать клуб устойчивым на долгие годы.

Я искренне благодарю каждого, кто все эти годы был рядом с нами: болельщиков, футболистов, тренеров, сотрудников клуба, родителей наших воспитанников и всех, кто верил и продолжает верить в «Чайку». Спасибо вам за доверие, поддержку и любовь к клубу.

Уверен, что впереди нас ждут новые победы. И когда мы снова будем бороться за самые высокие места, каждый сможет сказать, что именно сейчас был заложен фундамент этих будущих успехов. История «Чайки» продолжается. И я искренне верю, что самые яркие страницы этой истории у нас еще впереди», – говорится в сообщении Андрея Чайки.