«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Арсений Гердт перешел в «Родину» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.
«Желаем Арсению удачи в составе «Родины», отсутствия травм и получения желаемого количества игровой практики», – говорится в сообщении «Локомотива».
«Родина» сообщила, что получает право выкупа на игрока, который переходит во вторую команду клуба.
- 20-летний Гердт в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Чайку», где провел 7 матчей.
- Ранее футболист выступал за молодeжный состав «Локомотива» (33 игры, 6 голов, 16 голевых передач).
Источник: официальный сайт «Локомотива»