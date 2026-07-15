«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Арсений Гердт перешел в «Родину» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

«Желаем Арсению удачи в составе «Родины», отсутствия травм и получения желаемого количества игровой практики», – говорится в сообщении «Локомотива».

«Родина» сообщила, что получает право выкупа на игрока, который переходит во вторую команду клуба.