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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Родина-2
€ 2,35 млн
Родина-2
Москва
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Сайт:
http://fcrodina.com/2/
Тренер:
Александр Лактионов
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Таблица
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Родина-2» – «Сибирь»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Фото
Игрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
Фото
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Фото
Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
23 июля
Фото
«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ
15 июля
1
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13 июля
9
Фото
Клуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
13 июля
8
Фото
Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
13 июля
16
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Фото
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
4-й клуб за месяц снялся со Второй лиги
9 июля
3
Фото
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Фото
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
«Родина-2» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.80
6 июня
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля
«Сибирь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.47
28 марта
«Динамо Владивосток» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.57
2025.10.10 09:24
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.27 10:50
«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.20 10:16
«Родина-2» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.29 12:08
«Муром» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.23 08:47
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