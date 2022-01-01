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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Родина-2
Состав
€ 2 млн
Родина-2 - состав команды
Москва
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Сайт:
http://fcrodina.com/2/
Тренер:
Александр Лактионов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Тарасов Роман
Вра
18
-
33
Стенякин Александр
Вра
21
-
52
Данилов Тимофей
Защ
22
€ 0.175 млн
98
Хорин Арсений
Защ
20
€ 0.125 млн
85
Бескибальный Артем
Защ
21
€ 0.05 млн
27
Ларионов Кирилл
Защ
20
€ 0.025 млн
6
Горбачёв Илья
Защ
19
-
89
Мальцев Руслан
Защ
22
-
83
Lazarev Aleksandr
Защ
-
30
Данилин Максим
Защ
47
-
24
Мальцев Михаил
Пол
25
€ 0.275 млн
30
Данилин Максим
Пол
25
€ 0.175 млн
79
Свинцов Даниэль
Пол
23
€ 0.15 млн
74
Мушкарин Денис
Пол
21
€ 0.15 млн
19
Тихонов Денис
Пол
24
€ 0.1 млн
59
Гердт Арсений
Пол
20
€ 0.025 млн
44
Баранов Павел
Пол
27
-
70
Самко Владислав
Нап
24
€ 0.2 млн
11
Кожедуб Святослав
Нап
24
€ 0.2 млн
8
Андреев Игорь
Нап
25
€ 0.175 млн
33
Князев Глеб
Нап
20
€ 0.15 млн
41
Ушаков Егор
Нап
23
€ 0.1 млн
76
Савин Никита
Нап
20
€ 0.075 млн
26
Манукян Ваган
Нап
18
-
22
Возрастов Иван
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 8
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