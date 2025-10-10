Введите ваш ник на сайте
«Динамо Владивосток» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.57

10 октября 2025 9:10
Динамо Вл - Родина-2
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Родины-2»
Сделать ставку

11 октября во Владивостоке состоится матч 13-го тура Второй лиги А, в котором «Динамо Владивосток» примет «Родину-2». Это встреча двух команд из верхней части таблицы, но с разными игровыми почерками – прагматичный дальневосточный клуб против результативного лидера из Москвы.

«Динамо Владивосток»

Хозяева проводят ровный сезон, опираясь на надeжную оборону и аккуратный контроль темпа. После победы над «Калугой» (1:0) команда вышла на пятую позицию и показывает один из лучших показателей по пропущенным мячам в лиге – всего два за пять последних туров. Однако атакующий потенциал остаeтся скромным: три забитых мяча за тот же период. Владивостокцы редко форсируют события и предпочитают действовать вторым номером, выжидая ошибки соперника. Дома команда играет организованно, но редко выигрывает с крупным счeтом.

«Родина-2»

Московский клуб возглавляет таблицу и демонстрирует сбалансированную игру. Команда выиграла три последних матча подряд с общим счeтом 7:0. При этом «Родина-2» пропускает крайне редко – всего один гол за пять туров, а еe оборонительная линия считается лучшей в группе. В атаке команда действует агрессивно, используя быстрые переходы и активную игру флангов. Важно отметить, что даже на выезде «Родина-2» играет первым номером, навязывая высокий прессинг и тем самым вынуждая соперников ошибаться.

Факты о командах

«Динамо Владивосток»

  • Пропускает в среднем 0,4 гола за игру
  • Не пропускает в пяти из семи последних матчей
  • Забивает в среднем 0,6 гола за игру
  • Отличается дисциплинированной игрой в обороне

«Родина-2»

  • Побеждает в трeх матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0,2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1,4 гола за игру
  • Сохраняет лидерство в таблице после 12 туров

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
6
0.67
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Родина-2
0 : 1
30.08.2025
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
1 : 4
29.05.2023
Родина-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 5 тур
Родина-2
2 : 0
29.04.2023
Динамо Вл

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Родина-2»

Матч обещает быть упорным и малорезультативным. «Динамо Владивосток» силeн дома и редко позволяет соперникам создавать моменты, но против мощного лидера удержать ворота в неприкосновенности будет сложно. «Родина-2» стабильно набирает очки и вряд ли потеряет концентрацию на выезде. Вероятнее всего, встреча пройдeт под контролем гостей, но с минимальным счeтом. Лидеры могут одержать победу за счeт большей эффективности в атаке, хотя и без фейерверка голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Родины-2» – коэффициент 1.57
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68

1.57
Победа «Родины-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Родина-2 Динамо Вл
