16 марта в 30-м туре АПЛ «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон». Это противостояние команды из верхней части таблицы, находящейся в неплохой форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу. Хозяева имеют историческое преимущество, гости проваливают выезды.

«Брентфорд»

«Пчелы» занимают 7-е место и демонстрируют стабильную игру. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр (7 мячей). Игор Тиаго с 21 голом – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона «Брентфорда» нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева забивают «Вулверхэмптону» в 7 последних очных встречах.

«Вулверхэмптон»

«Волки» занимают последнее, 20-е место и переживают катастрофический кризис на выезде, не выигрывая в 12 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.40 пропуска). Родригу Гомеш с 5 голами – лидер атак. Исторически гости имеют неплохую статистику в очных встречах, но текущая форма оставляет желать лучшего.

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»

«Брентфорд» имеет преимущество в классе и форме. «Вулверхэмптон» проваливает выезды, но стабильно забивает в последних матчах. Учитывая, что хозяева сильнее и играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Брентфорда».

