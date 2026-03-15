«Брентфорд» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.55

15 марта 2026 9:10
Брентфорд - Вулверхэмптон
16 мар. 2026, понедельник 23:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
1.55
Победа «Брентфорда»
16 марта в 30-м туре АПЛ «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон». Это противостояние команды из верхней части таблицы, находящейся в неплохой форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу. Хозяева имеют историческое преимущество, гости проваливают выезды.

«Брентфорд»

«Пчелы» занимают 7-е место и демонстрируют стабильную игру. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр (7 мячей). Игор Тиаго с 21 голом – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона «Брентфорда» нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева забивают «Вулверхэмптону» в 7 последних очных встречах.

«Вулверхэмптон»

«Волки» занимают последнее, 20-е место и переживают катастрофический кризис на выезде, не выигрывая в 12 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.40 пропуска). Родригу Гомеш с 5 голами – лидер атак. Исторически гости имеют неплохую статистику в очных встречах, но текущая форма оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Брентфорд»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Забивает «Вулверхэмптону» в 7 последних очных встречах.
  • 7-е место в турнире (44 очка).

«Вулверхэмптон»

  • Не выигрывает в 12 последних выездных матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • 20-е место в турнире (16 очков).

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»

«Брентфорд» имеет преимущество в классе и форме. «Вулверхэмптон» проваливает выезды, но стабильно забивает в последних матчах. Учитывая, что хозяева сильнее и играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Брентфорда».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Брентфорда» – коэффициент 1.55.
  • Тотал больше 2.5 голов

1.55
Победа «Брентфорда»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд
Другие прогнозы
15.03.2026
14:00
1.72
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон - Ахмат
Обе забьют – ДА
15.03.2026
14:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр - Рух
Победа «Эпицентра»
15.03.2026
14:15
2.12
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Твенте - Утрехт
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
14:30
1.66
Италия. Серия А, 29 тур
Верона - Дженоа
Победа «Дженоа» с форой 0
15.03.2026
15:00
1.43
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа - Сокол
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
15:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Волга - Челябинск
Победа «Волги»
