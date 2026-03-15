16 марта в 30-м туре АПЛ «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон». Это противостояние команды из верхней части таблицы, находящейся в неплохой форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу. Хозяева имеют историческое преимущество, гости проваливают выезды.
«Брентфорд»
«Пчелы» занимают 7-е место и демонстрируют стабильную игру. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр (7 мячей). Игор Тиаго с 21 голом – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона «Брентфорда» нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева забивают «Вулверхэмптону» в 7 последних очных встречах.
«Вулверхэмптон»
«Волки» занимают последнее, 20-е место и переживают катастрофический кризис на выезде, не выигрывая в 12 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.40 пропуска). Родригу Гомеш с 5 голами – лидер атак. Исторически гости имеют неплохую статистику в очных встречах, но текущая форма оставляет желать лучшего.
Факты о командах:
«Брентфорд»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- Забивает «Вулверхэмптону» в 7 последних очных встречах.
- 7-е место в турнире (44 очка).
«Вулверхэмптон»
- Не выигрывает в 12 последних выездных матчах.
- Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- 20-е место в турнире (16 очков).
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»
«Брентфорд» имеет преимущество в классе и форме. «Вулверхэмптон» проваливает выезды, но стабильно забивает в последних матчах. Учитывая, что хозяева сильнее и играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Брентфорда».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Брентфорда» – коэффициент 1.55.
- Тотал больше 2.5 голов