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«Витория» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.90

22 мая 2026 10:46
Витория - Интернасьонал
23 мая 2026, суббота 23:00 | Бразилия. Серия А, 17 тур
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1.90
Обе забьют – да
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23 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Витория» и «Интернасьонал». Хозяева занимают 14-е место с 19 очками после 15 туров. Гости располагаются на 11-й строчке с 21 очком. Обе команды много забивают и много пропускают.

«Витория»

Сальвадорский клуб подходит к матчу с отличной домашней статистикой против «Интернасьонала»: не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей. В последних 5 играх «Витория» забила 11 голов (2.20 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Атака – одна из самых мощных в лиге в последнее время. В прошлом туре последовало поражение от «Ред Булл Брагантино» (0:2). Лучший бомбардир Ренато Кайзер (10 голов в 19 матчах) – главная угроза.

«Интернасьонал»

Порту-Алегринский клуб находится в отличной форме: шесть матчей без поражений. Команда забивает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Интернасьонал» забил 13 голов (2.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака – феноменальная: почти три гола за игру. В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Васко да Гама» (4:1). Лучший бомбардир Александро Бернабей (8 голов в 23 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Витория»

  • Занимает 14-е место, набрав 19 очков после 15 туров
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей против «Интернасьонала»
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей (все турниры)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Ренато Кайзер (10 голов в 19 матчах)

«Интернасьонал»

  • Занимает 11-е место, набрав 21 очко после 16 туров
  • Шесть матчей без поражений
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Витории»
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Александро Бернабей (8 голов в 23 матчах)

История личных встреч

  • «Витория» не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей против «Интернасьонала»
  • «Интернасьонал» забивает в 7 из 9 последних матчей против «Витории»
  • В 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды

Прогноз на матч «Витория» – «Интернасьонал»

Обе команды находятся в отличной атакующей форме. «Витория» забивает 2.20 гола за игру, «Интернасьонал» – 2.60. Обе команды регулярно пропускают: хозяева – 1.20, гости – 1.40. «Витория» исторически удачно играет дома против «Интернасьонала» (9 из 11 матчей без поражений). «Интернасьонал» не проигрывает 6 матчей подряд и забивает в 7 последних встречах. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и проблемы в обороне, матч должен получиться результативным с голами от обеих команд. Гости выглядят предпочтительнее из-за более длительной беспроигрышной серии, но хозяева способны забить.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал матча больше 2.5

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Интернасьонал Витория
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