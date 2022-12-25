- 19 февраля
- 23:28 В «Интернасьонале» прокомментировали новость о желании ЦСКА выкупить Мойзеса 1
- 22:54 ЦСКА сообщил «Интернасьоналу», что хочет выкупить Мойзеса. Сумма сделки – 1,5 миллиона (Globo) 1
- 27 января
- 15:40 Агент Фернандеса высказался о дебюте экс-защитника ЦСКА за «Интернасьонал»
- 26 января
- 12:28 Марио Фернандес дебютировал за «Интернасьонал»
- 14 января
- 16:16 Фото ПАОК бесплатно подписал экс-нападающего «Шахтера»
- 4 января
- 14:51 Агент: «Фернандес – сильнейший защитник в РПЛ за последние десять лет»
- 3 января
- 11:59 Агент Марио Фернандеса рассказал, сколько лет еще будет играть защитник ЦСКА 2
- 25 декабря 2022
- 12:16 Фернандес планирует закончить карьеру в ЦСКА 11
- 21 декабря 2022
- 20:58 «Краснодар» продал Вандерсона в «Интернасьонал» 1
- 13 декабря 2022
- 23:49 Экс-игрок ЦСКА считает Фернандеса предателем: «Обхитрил клуб, хотя называл ЦСКА семьей» 10
- 21:59 Широков – о Фернандесе: «Все клянутся в любви, пока получают бабки» 3
- 17:55 Фото «Интернасьонал» объявил об аренде защитника ЦСКА Фернандеса 1
- 12 декабря 2022
- 11:36 В ЦСКА объяснили, почему клуб не ведет переговоры о выкупе Мойзеса
- 08:34 Мойзес может покинуть ЦСКА. Переговоры о его выкупе приостановлены
- 11 декабря 2022
- 18:42 Стал известен клуб, который планирует арендовать у ЦСКА Фернандеса 1
- 1 декабря 2022
- 21:39 «Интернасьонал» собирается выкупить футболиста «Краснодара» за 4,5 миллиона 1
- 27 ноября 2022
- 12:23 «Краснодар» намерен вернуть Вандерсона 1
- 3 сентября 2022
- 10:10 Полузащитник «Краснодара» Вандерсон хочет остаться в Бразилии 5
- 4 августа 2022
- 17:22 Мойзес объявил об уходе из «Интернасьонала». Он переходит в ЦСКА
- 15:33 ЦСКА сегодня подпишет контракт с Мойзесом
- 1 августа 2022
- 23:19 Стало известно, когда ЦСКА объявит о переходе Мойзеса 1
- 18:54 Агент Мойзеса объяснил, почему ЦСКА еще не объявил о переходе бразильца
- 27 июля 2022
- 20:21 Агент Мойзеса рассказал, когда бразилец прилетит в Москву. Он перейдет в ЦСКА 2
- 25 июля 2022
- 23:59 Мойзес улетел из Бразилии. Он близок к переходу в ЦСКА 4
- 21 июля 2022
- 11:33 Мойзес подтвердил скорый переход в ЦСКА
- 00:11 Стало известно, когда потенциальный новичок ЦСКА Мойзес вылетит в Москву
- 20 июля 2022
- 16:04 ЦСКА может включить Гайча в сделку с «Интернасьоналом» по Мойзесу
- 18 июля 2022
- 23:49 ЦСКА договорился об аренде Мойзеса 6
- 17 июля 2022
- 12:31 Опубликована сумма возможного трансфера защитника Мойзеса в ЦСКА 5
- 10:24 Защитник Мойзес подтвердил переговоры с ЦСКА