Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Баией» и «Интернасьоналом» пройдет 31 августа в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова». Хозяева набрали 37 очков и занимают шестое место, претендуя на место в Кубке Либертадорес, а гости с 25 очками располагаются на 17-й строчке, в зоне вылета. При этом «Баия» не проигрывает в девяти последних матчах и имеет преимущество в очных встречах – не уступает «Интернасьоналу» в пяти из семи последних игр. Сможет ли «Интернасьонал» прервать неудачную серию в гостях или «Баия» продолжит победный ход?

Кто победит в матче

«Баия» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в девяти последних матчах и уверенно идет в верхней части таблицы. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а в очных встречах с «Интернасьоналом» забивают в восьми последних матчах подряд. Оборона «Баии» выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, что позволяет им чувствовать себя уверенно против любого соперника. В последних турах «Баия» демонстрирует сбалансированную игру: победа над «Виторией» (2:0), ничьи с «Шапекоэнсе» (3:3) и «Васко да Гама» (0:0). Домашняя поддержка на «Фонте Нова» и борьба за место в зоне Либертадорес станут дополнительными стимулами для хозяев.

«Интернасьонал» находится в кризисной ситуации – команда играет вничью в четырeх последних матчах и не может одержать победу. В атаке гости действуют крайне слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,4 гола за встречу, что является одним из худших показателей в лиге. При этом оборона «Интернасьонала» выглядит добротно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру, что позволяет им сохранять ничейные результаты. В очных встречах с «Баией» у гостей общее преимущество (20 побед против 8 у «Баии»), но в последних семи матчах они уступают (пять раз не проигрывала «Баия»). Гостям предстоит сложный выезд к одному из лидеров, и их слабая атака вряд ли позволит рассчитывать на победу.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Баия». Хозяева имеют лучшую форму, стабильную игру в атаке и обороне, а также преимущество в последних очных встречах, тогда как «Интернасьонал» не может победить уже четыре матча и крайне мало забивает. Вероятнее всего, «Баия» добьется победы, хотя голы будут с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Интернасьонал» имеет общее преимущество – 20 побед против 8 у «Баии» при 8 ничьих. Однако в последних семи матчах «Баия» не проигрывает «Интернасьоналу» в пяти случаях, а также забивает в восьми последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают девять матчей подряд, тогда как гости сыграли вничью в четырeх последних играх и редко забивают. Это даeт «Баии» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Баии». Хозяева имеют преимущество в последних очных встречах, стабильную форму и надeжную оборону, тогда как «Интернасьонал» не может победить уже четыре матча и крайне мало забивает. Рекомендуемая ставка – победа «Баии» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Баией» и «Интернасьоналом» состоится 31 августа в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова» и начнется в 01:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.