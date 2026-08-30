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«Баия» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

30 августа 2026 10:10
Баия - Интернасьонал
31 авг. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Баии»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Баией» и «Интернасьоналом» пройдет 31 августа в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова». Хозяева набрали 37 очков и занимают шестое место, претендуя на место в Кубке Либертадорес, а гости с 25 очками располагаются на 17-й строчке, в зоне вылета. При этом «Баия» не проигрывает в девяти последних матчах и имеет преимущество в очных встречах – не уступает «Интернасьоналу» в пяти из семи последних игр. Сможет ли «Интернасьонал» прервать неудачную серию в гостях или «Баия» продолжит победный ход?

Кто победит в матче

«Баия» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в девяти последних матчах и уверенно идет в верхней части таблицы. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а в очных встречах с «Интернасьоналом» забивают в восьми последних матчах подряд. Оборона «Баии» выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,8 гола за игру, что позволяет им чувствовать себя уверенно против любого соперника. В последних турах «Баия» демонстрирует сбалансированную игру: победа над «Виторией» (2:0), ничьи с «Шапекоэнсе» (3:3) и «Васко да Гама» (0:0). Домашняя поддержка на «Фонте Нова» и борьба за место в зоне Либертадорес станут дополнительными стимулами для хозяев.

«Интернасьонал» находится в кризисной ситуации – команда играет вничью в четырeх последних матчах и не может одержать победу. В атаке гости действуют крайне слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,4 гола за встречу, что является одним из худших показателей в лиге. При этом оборона «Интернасьонала» выглядит добротно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру, что позволяет им сохранять ничейные результаты. В очных встречах с «Баией» у гостей общее преимущество (20 побед против 8 у «Баии»), но в последних семи матчах они уступают (пять раз не проигрывала «Баия»). Гостям предстоит сложный выезд к одному из лидеров, и их слабая атака вряд ли позволит рассчитывать на победу.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Баия». Хозяева имеют лучшую форму, стабильную игру в атаке и обороне, а также преимущество в последних очных встречах, тогда как «Интернасьонал» не может победить уже четыре матча и крайне мало забивает. Вероятнее всего, «Баия» добьется победы, хотя голы будут с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Интернасьонал» имеет общее преимущество – 20 побед против 8 у «Баии» при 8 ничьих. Однако в последних семи матчах «Баия» не проигрывает «Интернасьоналу» в пяти случаях, а также забивает в восьми последних очных встречах подряд. Текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают девять матчей подряд, тогда как гости сыграли вничью в четырeх последних играх и редко забивают. Это даeт «Баии» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 6 (27%)
Ничьих - 4 (18%)
Побед - 12 (55%)
22
Забитых мячей
32
1
В среднем за матч
1.45
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 33 тур
Интернасьонал
2 : 2
09.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Интернасьонал
2 : 2
09.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
1 : 0
23.10.2025
Интернасьонал
Кубок Либертадорес, 6 тур
Интернасьонал
2 : 1
29.05.2025
Баия
Кубок Либертадорес, 1 тур
Баия
1 : 1
04.04.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
28.07.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
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Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
1 : 0
19.10.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
28.05.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 0
26.09.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
0 : 1
14.06.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
1 : 2
27.12.2020
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 2
06.09.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
2 : 3
27.10.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
3 : 1
13.06.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
0 : 1
23.08.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 0
15.04.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
2 : 0
26.10.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 12 тур
Баия
0 : 1
27.07.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
20.09.2013
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 2
03.06.2013
Баия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Баия
1
Роналдо
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
31
Roman Gomez
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
5
Николас Асеведо
(К) ОП
14
Эрик
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
16
Erick Pulga
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Алан Патрик
(К) АП
6
Matheus Bahia
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Баия
66
José Guilherme
ЦЗ
44
Marcos Victor
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
57
Kauê Furquim
ЦП
15
Микель Араухо
АП
7
Адемир
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
17
Guido Herrera
ЦФ
77
Ruan Pablo
ЦФ
Интернасьонал
53
Luiz Felipe de Morais Francisco
ЦЗ
46
Pedro Kauã
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
5
Родриго Вильягра
ОП
30
Калебе
ЦП
52
Gabriel Vinicius Oliveira da Silva
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЛФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
44
João Victor Francisco
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Роналдо
31
15
Рамос Минго
46
Джуба
5
Асеведо
14
Эрик
11
Нестор
99
Оливера
9
Велис
33
16
4-1-2-3
23
Кунья
35
4
Торрес
3
Марипан
26
Бернабеи
29
Майя
10
Патрик
28
Витиньо
16
8
6
99
Оливера
7
Адемир
7
Адемир
99
Оливера
31
44
44
31
14
Эрик
15
Араухо
15
Араухо
14
Эрик
11
Нестор
8
Кайо
8
Кайо
11
Нестор
16
77
77
16
26
Бернабеи
19
Санабрия
19
Санабрия
26
Бернабеи
6
18
Жуниньо
18
Жуниньо
6
29
Майя
30
Калебе
30
Калебе
29
Майя
10
Патрик
7
Карбонеро
7
Карбонеро
10
Патрик
28
Витиньо
17
Элиассон
17
Элиассон
28
Витиньо
Остались в запасе
Баия
Интернасьонал
66
José Guilherme
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Kauê Furquim
ЦП
17
Guido Herrera
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Anthoni
ЦФ
53
Luiz Felipe de Morais Francisco
ЦЗ
46
Pedro Kauã
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
44
João Victor Francisco
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
52
Gabriel Vinicius Oliveira da Silva
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
66
José Guilherme
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Kauê Furquim
ЦП
17
Guido Herrera
ЦФ
Остались в запасе
12
Anthoni
ЦФ
53
Luiz Felipe de Morais Francisco
ЦЗ
46
Pedro Kauã
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
44
João Victor Francisco
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
52
Gabriel Vinicius Oliveira da Silva
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Баия
Точно не сыграют
Эвертон Рибейро
ЦП
Жеан Лукас
ЦП
LÃ©o
ЦФ
Интернасьонал
Точно не сыграют
Серхио Рочет
ВР
Benjamin Arhin
ЦП
Bruno Gomes
ЦЗ
Кайку
ПВ
Габриэль Меркадо
ЦЗ
Паулиньо Паула
ЦП
Allex
ЦП
Виктор Габриэл
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Баии». Хозяева имеют преимущество в последних очных встречах, стабильную форму и надeжную оборону, тогда как «Интернасьонал» не может победить уже четыре матча и крайне мало забивает. Рекомендуемая ставка – победа «Баии» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Баией» и «Интернасьоналом» состоится 31 августа в Салвадоре на стадионе «Фонте Нова» и начнется в 01:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Баия» – «Интернасьонал»: смотреть онлайн.

1.80
Победа «Баии»
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Интернасьонал Баия
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