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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Интернасьонал
Баия - Интернасьонал: обзор матча 27 декабря 2020
Баия
27.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
69'
J. Pablo Ramírez
45+1'
Р. Дурадо
48'
Т. Гальярдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Интернасьонал
Замена
F.
️️️️
J. Pablo Ramírez
86'
Замена
M. Antonio
️️️️
R.
85'
84'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
84'
Замена
A. Hernández
️️️️
Т. Гальярдо
83'
Замена
Нонато
️️️️
Б. Пракседес
Желтая карточка
Жилберто
78'
77'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Р. Дурадо
72'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
К. Видаль
ГОЛ! 1:2!
J. Pablo Ramírez
69'
Замена
G. Novaes
️️️️
Росси
63'
Замена
Клайсон
️️️️
Алессон
62'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Гальярдо
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Дурадо
Пас отдал
U.
Желтая карточка
Грегоре
44'
Желтая карточка
Жуниньо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Баия
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Клайсон
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
72
Everson
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
18
Маурисио
АП
4
Leonardo Borges
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
3-1-2-4
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
40
Грегоре
77
Алессон
31
Росси
9
Жилберто
10
16
14
3-1-2-2-3
23
Родиней
14
Рибейро
31
Куэста
13
Дурадо
88
Эденилсон
8
Патрик
11
Видаль
25
Пракседес
91
Гальярдо
6
1
31
Росси
39
39
31
Росси
16
30
30
16
10
70
70
10
77
Алессон
29
Клайсон
29
Клайсон
77
Алессон
25
Пракседес
16
Нонато
16
Нонато
25
Пракседес
13
Дурадо
23
Линдосо
23
Линдосо
13
Дурадо
11
Видаль
9
Алберто
9
Алберто
11
Видаль
91
Гальярдо
99
99
91
Гальярдо
Остались в запасе
Баия
Интернасьонал
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
72
Everson
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
Главный тренер
Рожерио Сени
42
Даниэл
ВР
7
Пеглоу
ЛВ
5
Хейтор
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
4
Leonardo Borges
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Маурисио
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
72
Everson
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
7
Пеглоу
ЛВ
5
Хейтор
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
4
Leonardo Borges
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Маурисио
АП
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Баия - Интернасьонал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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