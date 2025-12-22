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Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
Юри Алберто
€ 23 млн
Юри Алберто
Коринтианс
18 марта 2001 (25)
#9 | Нападающий
183 см
Бразилия
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Трансферы
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
10 апреля
«Атлетико» интересуется экс-нападающим «Зенита»
28 января
2
Видео
Экс-игрока «Зенита» раздели до трусов
26 января
4
Два экс-игрока РПЛ выиграли Кубок Бразилии
2025.12.22 08:00
ФИФА обязала «Зенит» выплатить долг «Интернасьоналу» за Юри Алберто
2025.02.20 19:56
13
«Зенит» может заработать более 10 миллионов на трансфере Юри Алберто
2024.12.25 12:39
5
Фото
Экс-футболист «Зенита» пнул свиную голову в матче чемпионата Бразилии
2024.11.05 16:32
11
«Интернасьонал» пожаловался на «Зенит» в ФИФА
2024.09.05 17:23
7
«Зенит» отказался платить агентскую комиссию за трансфер Юри Алберто
2024.02.25 09:35
4
В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере футболиста, выигравшего ЛЧ и ЧМ-2022
2023.11.11 09:18
3
«Коринтианс» мешает «Зениту» заработать 9 миллионов
2023.08.29 14:46
1
Клуб АПЛ хочет купить Юри Алберто: «Зенит» заработает 50% от суммы сделки
2023.08.28 09:57
«Зенит» может заработать 20 миллионов на продаже Юри Алберто в Саудовскую Аравию
2023.07.01 15:58
2
Юри Алберто заинтересовал клуб АПЛ: «Зенит» заработает 50% от суммы трансфера
2023.05.29 19:58
«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» из-за трансфера Алберто в «Коринтианс»
2023.03.16 11:13
1
Юри Алберто: «Переход из «Зенита» в «Коринтианс» – лучшее событие в карьере»
2023.03.10 19:36
10
Алберто на русском попрощался с «Зенитом»
2023.01.11 00:24
Алберто покинул «Зенит». Год назад его купили за 25 миллионов – только за 4 игроков заплатили больше
2023.01.10 21:42
4
Агент Алберто рассказал, от какого человека зависит возвращение форварда в «Зенит»
2023.01.09 16:50
2
«Коринтианс» подтвердил уход двух игроков в «Зенит» в обмен на Алберто
2023.01.06 21:02
2
Стали известны условия обмена игроками между «Зенитом» и «Коринтиансом»
2022.12.27 09:45
Ренан из «Коринтианса» прилетел в Дубай для подписания контракта с «Зенитом»
2022.12.27 07:50
1
«Зенит» близок к обмену Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»
2022.12.25 09:42
1
Представители «Зенита» прилетели в Бразилию, чтобы попытаться досрочно вернуть Алберто
2022.12.23 07:42
5
«Коринтианс» предложил «Зениту» пять игроков в обмен на Юри Алберто
2022.12.22 23:39
2
«Коринтианс» может отдать «Зениту» трех футболистов в обмен на Алберто
2022.12.16 00:41
16
В «Зените» ответили, обсуждается ли полноценный трансфер Алберто в «Коринтианс»
2022.12.13 00:34
В «Зените» прокомментировали новость о продаже Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов
2022.12.01 15:39
3
Стало известно, за сколько «Зенит» продаст Юри Алберто в «Коринтианс»
2022.12.01 14:36
6
Агент Алберто прокомментировал новость о нежелании бразильца возвращаться в «Зенита»
2022.11.22 09:59
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