Для помойки блеклой это не деньги.
«Коринтианс» отказался продавать «Вест Хэму» нападающего Юри Алберто.
Клуб АПЛ предлагал 18 миллионов евро за 60 процентов прав на игрока.
Бразильский форвард наполовину принадлежит «Зениту», поэтому чемпион России мог заработать 9 миллионов евро за 30% прав.
- Петербуржцы покупали Алберто за 25 миллионов евро в январе 2022 года.
- Впоследствии «Зенит» получил несколько футболистов в обмен на нападающего.
- Ранее бразильцем интересовались «Эвертон» и саудовские клубы.