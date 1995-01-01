- 2 марта
- 00:43 АПЛ. «Арсенал» победил «Эвертон» (4:0). Отрыв от «Манчестер Сити» – 5 очков 1
- 1 марта
- 20:55 Где смотреть матч «Арсенал» – «Эвертон»: 7 тур АПЛ, 1 марта 2023
- 24 февраля
- 14:34 Фото «Эвертон» продлил контракт с основным вратарем
- 14 февраля
- 00:52 АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (2:0) и поднялся на 9-е место 1
- 00:20 Гакпо забил дебютный гол за «Ливерпуль» – в седьмом матче
- 13 февраля
- 22:22 «Ливерпуль» – «Эвертон»: стартовые составы на 23-й тур АПЛ
- 21:52 Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Эвертон»: 23 тур АПЛ
- 5 февраля
- 16:14 Тренер АПЛ запретил своим игрокам тренироваться в шапках и шарфах. После этого они победили 3
- 4 февраля
- 19:06 Дайч дебютировал в «Эвертоне» с победы над «Арсеналом». Гол и ассист – у его бывших игроков по «Бернли» 1
- 18:20 «Горжусь своими игроками». Артета – после поражения «Арсенала» от «Эвертона» 1
- 17:26 АПЛ. «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1) в дебютном матче Дайча 6
- 14:59 «Эвертон» – «Арсенал»: стартовые составы на 22-й тур АПЛ
- 14:01 Прогнозы и коэффициенты на матч «Эвертон» – «Арсенал»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023
- 14:00 Во сколько смотреть матч «Эвертон» – «Арсенал»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023
- 14:00 Где смотреть матч «Эвертон» – «Арсенал»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023
- 2 февраля
- 22:43 Клуб АПЛ претендует на Иско