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АПЛ 2026/2027
Команды
Эвертон
€ 389 млн
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Хилл Дикинсон
Сайт:
http://www.evertonfc.com
Тренер:
Дэвид Мойес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
5 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
31 августа
«Борнмут» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Борнмут» – «Эвертон»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
28 августа
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая
1
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Поражение «Астон Виллы» может помочь Англии получить 6-ю путевку в Лигу чемпионов
24 мая
3
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 3.80
23 мая
«Эвертон» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.90
16 мая
Трансляция
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 3.23
9 мая
Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном»
5 мая
1
АПЛ. «Манчестер Сити» на 97-й минуте спас ничью с «Эвертоном» и отстал от лидирующего «Арсенала» за три тура до финиша
4 мая
3
Трансляция
«Эвертон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026
4 мая
«Эвертон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.50
3 мая
Фото
Грилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере
27 апреля
8
Трансляция
«Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
24 апреля
АПЛ. «Ливерпуль» на 100-й минуте вырвал победу в дерби с «Эвертоном» (2:1), Мамардашвили травмировался, его заменил Вудман
19 апреля
Трансляция
«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Лучшие вратари мира по версии The Athletic
18 апреля
5
1
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